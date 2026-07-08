Бочаров заявил о росте доходов Волгоградской области





Сегодня, 8 июля, Андрей Бочаров провел совещание по исполнению бюджета 2026 года и подготовке бюджета 2027 года.

В ходе совещание глава региона напомнил, что областной бюджет на 2026 год и среднесрочный период 2027-2028 годов был сформирован с учетом непростых экономических условий современного периода развития.

– Время подтверждает правильность принятых нами сложных решений. При этом необходимо отметить определенную положительную динамику роста доходной части областного бюджета в первой половине 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Кроме того, принятые и реализованные решения, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов, также дали положительный эффект. Задачи на второе полугодие 2026 года остаются прежними, – отметил Андрей Бочаров.

Также губернатор особое внимание обратить на вопросы поддержки воинских частей и соединений, военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, и членов их семей, а также выполнение социальных обязательств и реализацию нацпроектов.

Фото: администрация Волгоградской области