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Общество

МЧС России предупредило волгоградцев о шторме с градом и ливнями

Общество 08.07.2026 12:52
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08.07.2026 12:52


8 июля в Волгоградской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. По информации МЧС России, на регион уже в ближайшие часы должен обрушиться шторм.

- Ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах Волгоградской области, - говорится в экстренном предупреждении, опубликованном спасателями.

Отметим, по данным специалистов, основной удар стихии должен прийтись с 11:40 до 13:40 8 июля, однако опасность разгула стихии сохранится вплоть до конца суток. В случае непогоды спасатели рекомендуют волгоградцам остерегаться больших деревьев, а также плохо закреплённых конструкций.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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