



На площади Павших Борцов обследовали знаменитый Сталинградский тополь, в очередной раз подтвердив его аварийное состояние.

– Этот тополь имеет огромное значение. Это не просто дерево, это память, это символ города-героя Волгограда, – заявил замдиректора филиала ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Волгоградской области» Игорь Фадеев. – К сожалению, сейчас «Тополь-Герой» находится в аварийном состоянии, и необходимо его срочное обследование с целью назначения мер по его лечению.





Для обследования живого свидетеля войны специалисты применяли современные технологии.

– Когда в стволе дерева есть гниль, звуковые волны проходят гораздо быстрее, – объяснил замначальника отдела «Волгоградская лесосеменная станция» – «Центр защиты леса Волгоградской области» Максим Захаров. – При плотной древесине звук распространяется значительно медленнее, даже при простукивании. В данной ситуации нам приходилось по несколько раз простукивать каждый датчик, так как параметры прохождения звука в стволе меняются мгновенно, отражая степень повреждения.





Заявив о дальнейшем наблюдении за «ветераном», о конкретных методах его лечения в Центре защиты леса пока не рассказали.

Напомним, что знаменитый Сталинградский тополь «пустил корни» в более чем 30 городах страны. Саженцы, получаемые методом клонального микроразмножения, стали разъезжаться по России после запуска акции «Тополь Победы» в 2013 году.

Фото ЦЗЛ по Волгоградской области