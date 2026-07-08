



7 июля в Волжском Волгоградской области произошло жуткое ДТП с участием «Лады» и иномарки. В вечерний час пик автомобили не поделили участок дороги у перекрёстка ул. 40-лет Победы с пр. им. Ленина.

- 20-летний водитель, управляя автомашиной «21101», напротив д. №7А по ул. 40-лет Победы проехал перекресток дорог на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной Mazda CX-5, двигавшейся на разрешающий сигнал светофора, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, после сильнейшего удара отечественная легковушка потеряла управление и на огромной скорости влетела в столб. Судя по опубликованным с места события кадрам, автомобиль оказался серьёзно искорёжен. Основной удар пришёлся на водительское место. По информации правоохранителей, находившийся за рулём машины мужчина выжил и был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области