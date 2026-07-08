



Незначительная авария рядом с трамвайным кольцом в поселке Ангарский нарушила работу общественного транспорта.

Из-за столкновения двух легковушек по сокращенному маршруту пошли трамваи № 2 и № 6. Пассажиров «двойки» забирают у завода «Ахтуба» и довозят до конечной на «Детском центре». «Шестерка» временно курсирует от улицы Ким до завода «Ахтуба»,

Отметим, что накануне в Дзержинском района по измененному маршруту почти семь часов ходили сразу три трамвайных маршрута.

Фото: Волгоградский трамвай/max