Главное

Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли ВТЗ познакомил студентов МГУ с работой промышленных экологов В Волгограде включили сигнал воздушной угрозы. Что делать? (инструкция ИА «Высота 102»)

Актуально

Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила Серенко

«Они уже всюду!»: волгоградцы просят спасти город от крысиного нашествия

«Их следовало бы откопать»: волгоградский историк раскрывает тайны построенных во время войны укрытий НКВД

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуму внесен законопроект о «бабушкиной зарплате»
Законопроект о «бабушкиной зарплате» внесен в Госдуму РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст законодательной инициативы, парламентарии предлагают установить в России ежемесячную выплату для бабушек и дедушек, воспитывающих...
Федеральные новости
 Ростовчанин чудом выжил после удара молнии в его авто
Из городской больницы Ростова-на-Дону выписали 41-летнего мужчину, пережившего удар молнии в автомобиль. Как передает Привет-Ростов, инцидент произошел, когда ростовчанин возвращался домой с работы. Во время движения на улице Текучева...
Расследования

Уличенный в многомиллионных тратах замглавы РПН Галушкин ожидает суда в рабочем кресле

Расследования 03.07.2026 13:56
0
03.07.2026 13:56


В Волгограде Александр Галушкин, заподозренный в приобретении дорогостоящего имущества на неподтвержденные доходы, продолжает оставаться одним из руководителей Нижне-Волжского управления Росприроднадзора. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ведомства, он по-прежнему занимает должность заместителя руководителя управления, несмотря на предстоящий суд по уголовному делу о коррупционном преступлении. 

Напомним,  Александру Галушкину вменяют нарушение антикоррупционных запретов в связи с приобретением им в период с ноября 2023 по декабрь 2024 года двух квартир в Волгограде и автомобиля Toyota RAV 4 2023 года выпуска. Общая стоимость этого имущества составила 15 775 000 рублей. Квартиры расположены по ул. им. Кортоева (57,6 кв.м) и бульвару им. 30-летия Победы (45,8 кв.м). 

При этом недвижимость и автомобиль были зарегистрированы на мать Галушкина. Однако и она не имела легальных источников для таких дорогостоящих покупок, считают инициаторы иска. 

Ответчиками по иску прокуратуры и Росимущества выступят как сам заместитель руководителя Нижне-Волжского управления РПН Галушкин, так и его мать. 

Процесс пройдет в Дзержинском районном суде Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», первое заседание назначено на 13 июля. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
03.07.2026 13:56
Расследования 03.07.2026 13:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2026 10:10
Расследования 03.07.2026 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 21:40
Расследования 02.07.2026 21:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 21:16
Расследования 02.07.2026 21:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 20:07
Расследования 02.07.2026 20:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 19:23
Расследования 02.07.2026 19:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 15:27
Расследования 02.07.2026 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 14:51
Расследования 02.07.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 12:38
Расследования 02.07.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 11:06
Расследования 02.07.2026 11:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2026 11:18
Расследования 01.07.2026 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2026 10:05
Расследования 01.07.2026 10:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2026 20:56
Расследования 29.06.2026 20:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2026 19:17
Расследования 29.06.2026 19:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2026 14:45
Расследования 29.06.2026 14:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:56
Уличенный в многомиллионных тратах замглавы РПН Галушкин ожидает суда в рабочем креслеСмотреть фотографии
13:19
В Подмосковье памятнику Александру Невскому подготовили полутораметровый щит из бронзыСмотреть фотографии
12:38
В Госдуму внесен законопроект о «бабушкиной зарплате»Смотреть фотографии
12:33
В Волгограде показали первые экспонаты для строящегося музея героев СВОСмотреть фотографии
12:22
Кофейню на набережной Волгограда повторно оставили без воды за срыв пломбыСмотреть фотографии
12:15
Пятеро волгоградцев, пострадавших при ракетном ударе, продолжают лечениеСмотреть фотографии
11:48
Поломок становится все больше: в Волгограде спасли владельца уносимой течением лодкиСмотреть фотографии
11:35
Совещание с зампредом Верховного суда РФ Давыдовым прошло в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:31
Фронтовик из Волгоградской области Павел Андреев отметил 103-летиеСмотреть фотографии
11:16
Полиция начала задержания бензиновых спекулянтовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:09
359 иностранцев отправили домой из Волгоградской области в 2026 годуСмотреть фотографии
11:02
СК выясняет причины гибели 16-летнего подростка в прудуСмотреть фотографии
10:59
В Камышине простятся с бойцом СВО Иваном ЖуковымСмотреть фотографии
10:42
Около Волгоград Арены из-за концерта «Руки Вверх!» ограничат движениеСмотреть фотографии
10:41
«Ротор» закрыл левый фланг: в команду пришёл опытный защитник – Николай ПоярковСмотреть фотографии
10:31
Шестеро волгоградцев попытались «отжать» бизнес, похитив предпринимателяСмотреть фотографии
10:10
Пропавшего пенсионера нашли живым в заброшке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:00
Чиновники пообещали волгорадцам резидентсеие абонементы на платные парковкиСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области осудят серийных похитителей щебня и дизтопливаСмотреть фотографии
09:30
Энергетики узнали мнение 7 тысяч волгоградцев: где сервис на высоте, а где еще подтянутСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде и Волжском похоронят погибших от украинской ракеты двоих заводчанСмотреть фотографии
08:25
Соцфонд досрочно перечислит волгоградцам выплатыСмотреть фотографии
08:09
В Волгограде 18-летнюю девушку из-за сильного стресса поразил инсультСмотреть фотографии
07:41
«Ротор» завершит сборы спаррингом с «Акроном» в НовогорскеСмотреть фотографии
07:28
Украинские дроны вновь атаковали российские регионыСмотреть фотографии
06:56
В Волгоградской области в начале июля неожиданно «воскресла» мошкаСмотреть фотографии
06:26
Освежающие дожди ждут Волгоградскую область после экстремального потепленияСмотреть фотографии
06:02
Мощнейшая магнитная буря ударила по волгоградцам: когда она закончится?Смотреть фотографии
21:40
Быстрыкин поручил разобраться в инциденте с падением на голову волжанина части козырькаСмотреть фотографии
21:16
Счетная палата: стоимость нового арбитражного суда Волгоградской области взлетела с 2,3 до 4,5 млрдСмотреть фотографии
 