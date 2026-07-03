В Волгограде Александр Галушкин, заподозренный в приобретении дорогостоящего имущества на неподтвержденные доходы, продолжает оставаться одним из руководителей Нижне-Волжского управления Росприроднадзора.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ведомства, он по-прежнему занимает должность заместителя руководителя управления, несмотря на предстоящий суд по уголовному делу о коррупционном преступлении.

Напомним, Александру Галушкину вменяют нарушение антикоррупционных запретов в связи с приобретением им в период с ноября 2023 по декабрь 2024 года двух квартир в Волгограде и автомобиля Toyota RAV 4 2023 года выпуска. Общая стоимость этого имущества составила 15 775 000 рублей. Квартиры расположены по ул. им. Кортоева (57,6 кв.м) и бульвару им. 30-летия Победы (45,8 кв.м).

При этом недвижимость и автомобиль были зарегистрированы на мать Галушкина. Однако и она не имела легальных источников для таких дорогостоящих покупок, считают инициаторы иска.

Ответчиками по иску прокуратуры и Росимущества выступят как сам заместитель руководителя Нижне-Волжского управления РПН Галушкин, так и его мать.

Процесс пройдет в Дзержинском районном суде Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», первое заседание назначено на 13 июля.