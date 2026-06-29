В Волжском осудят похитивших 1,7 млн рублей с карты участника СВО

Волжский городской суд рассмотрит дело о краже в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору. Прокуратура Центрального района Волгограда утвердила обвинительное заключение по обвинению двух местных жителей.

Мужчины под видом оказания консультационных услуг знакомому участнику СВО выманили у него банковскую карту, пообещав, что она будет храниться в его личном деле. Однако обещание они не выполнили и похитили с карты бойца 1,7 млн рублей.