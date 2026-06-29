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Расследования

В Волжском осудят похитивших 1,7 млн рублей с карты участника СВО

Расследования 29.06.2026 20:56
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29.06.2026 20:56


Волжский городской суд рассмотрит дело о краже в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору. Прокуратура Центрального района Волгограда утвердила обвинительное заключение по обвинению двух местных жителей. 

Мужчины под видом оказания консультационных услуг знакомому участнику СВО выманили у него банковскую карту, пообещав, что она будет храниться в его личном деле.  Однако обещание они не выполнили и похитили с карты бойца 1,7 млн рублей.

Свою вину обвиняемые не признали. Однако материальный ущерб мужчине возместили. Им грозит срок до 10 лет. 


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