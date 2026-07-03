В Волжском начнут включать сирены во время ракетной опасности





С завтрашнего дня в Волжском во время ракетной опасности начнут включать сирены.

Вой электросирен жители города-спутника услышать сразу после объявления о возможной атаке ракет. Звук будет оповещать горожан об опасности три раза по три минуты с перерывом в пять минут.

– После получения сигнала волжанам необходимо отключить газ, воду и электричество, взять с собой документы, лекарства и теплые вещи и, не пользуясь лифтом, спуститься в ближайшее укрытие, – напомнили порядок действий в пресс-службе администрации города-спутника. – Вопросы доступа в подвалы сейчас прорабатываются с управляющими компаниями. В ближайшее время все выявленные недостатки будут устранены.

В Волгограде вой сирен впервые раздался после ракетной атаки на одно из предприятий в Краснооктябрьском районе. Что делать, если за окном звучит сигнал опасности, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото из архива V102.ru