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Общество

В Подмосковье памятнику Александру Невскому подготовили полутораметровый щит из бронзы

Общество 03.07.2026 13:19
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03.07.2026 13:19


На комбинате в Подмосковье продолжаются работы над памятником Александру Невскому. Скульптор Сергей Щербаков уже слепил ему новую руку, в которую вскоре вставят полутораметровый бронзовый щит.

Тогда, двадцать лет назад, мне удалось реализовать не все идеи, так как многое упиралось в финансы, – рассказывает Сергей Щербаков. – Ради экономии над памятником я работал не на комбинате, как это делается обычно в случае со скульптурами такого масштаба, а в мастерской. Но вот сейчас появилась такая замечательная возможность внести небольшие коррективы.

Несмотря на то, что вносимые автором поправки почти минимальны, после реставрации памятник будет совсем другим, уверен Сергей Щербаков.

Да, по сути это будет уже другой памятник, – рассуждает скульптор. – На мой взгляд, это очень символично – небесный покровитель города будет стоять с щитом. Высота самой фигуры составляет 3,20, а высота щита – 1,60 метров.

Фигуру небесного покровителя Волгограда сняли с постамента на уходящей неделе. Композицию погрузили в заранее сваренный каркас и увезли в Подмосковье на масштабные «омолаживающие процедуры». После обновления памятник вновь вернется в центр города, однако займет новое место, подвинувшись ближе к храму.

Фото Андрея Поручаева 

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