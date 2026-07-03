



На комбинате в Подмосковье продолжаются работы над памятником Александру Невскому. Скульптор Сергей Щербаков уже слепил ему новую руку, в которую вскоре вставят полутораметровый бронзовый щит.

– Тогда, двадцать лет назад, мне удалось реализовать не все идеи, так как многое упиралось в финансы, – рассказывает Сергей Щербаков. – Ради экономии над памятником я работал не на комбинате, как это делается обычно в случае со скульптурами такого масштаба, а в мастерской. Но вот сейчас появилась такая замечательная возможность внести небольшие коррективы.

Несмотря на то, что вносимые автором поправки почти минимальны, после реставрации памятник будет совсем другим, уверен Сергей Щербаков.

– Да, по сути это будет уже другой памятник, – рассуждает скульптор. – На мой взгляд, это очень символично – небесный покровитель города будет стоять с щитом. Высота самой фигуры составляет 3,20, а высота щита – 1,60 метров.

Фигуру небесного покровителя Волгограда сняли с постамента на уходящей неделе. Композицию погрузили в заранее сваренный каркас и увезли в Подмосковье на масштабные «омолаживающие процедуры». После обновления памятник вновь вернется в центр города, однако займет новое место, подвинувшись ближе к храму.

Фото Андрея Поручаева