



Подачу ресурса в кофейню, расположенную на центральной набережной Волгограда, отключили специалисты «Концессий водоснабжения». Как пояснили в организации, изначально объект общественного питания разместили на неудачном месте, так как он находится в опасной близости к водоводу большого диаметра. При возникновении аварийной ситуации оперативно устранить нештатную ситуаци. в связи с этим было бы проблематично.

Кофейню предложили перенести в другое место, однако владельцы не выполнили предписание. Кроме того, в заведении пользовались водой и системой канализации без соответствующих договоров с концессиями. Даже при условии подключения объекта к сетям сторонней организации это необходимо было сделать, так как поставщиком ресурса являются именно концессии.





К слову, весной кофейню уже отключали от водоснабжения. Однако пломбы с запорной арматуры оказались сорванными, и заведение продолжало пользоваться водой.