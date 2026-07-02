Сегодня, 2 июля, в Центральном суде Волгограда состоится очередное заседание по делу блогера Алексея Ульянова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник, на заседании может быть допрошен другой подследственный блогер – Михаил Серенко.

Напомним, процесс по делу Алексея Ульянова стартовал в Волгограде на прошлой неделе. Подсудимый общался по видеосвязи из ЛИУ-15, где он находится на лечении после перенесенной операции. Блогер отказался от своих трех адвокатов, объяснив это «личными мотивами» и попросил время на поиски нового. Для юристов, сообщает ИА «Высота 102», данное обстоятельство стало полной неожиданностью.

Суд дал на поиски защитника Ульянову пять дней. Если подсудимый не найдет адвоката, то он будет назначен судом.

Алексей Ульянов обвиняется в вымогательствах, в том числе в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, что является отягчающим обстоятельством.

В ближайшее время перед судом предстанет и другой блогер – Михаил Серенко. Список обвинений Серенко обширнее. Его будут судить за вымогательство в особо крупном размере, клевету, понуждение к действиям сексуального характера, в реабилитации нацизма и незаконном распространении порнографии. Одно из преступлений, по версии следствия, блогер совершил вместе со своим сообщником, предположительно, Алексеем Ульяновым.



