Волгоградские правоохранители разоблачили 46-летних сестер-близняшек, которые попытались оставить без выплат родственников погибшего на СВО бойца.
Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, одна из сестер занимала должность начальника военно-учётного стола администрации района Волгоградской области. Они и присмотрела одинокого мужчину, собиравшегося заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации и убедила свою сестру вступить с ним в фиктивный брак. План у сестер был прост и циничен одновременно – в случае его гибели воспользоваться денежными компенсациями-выплатами и поделить их между собой. Родственнице удалось уговорить мужчину жениться на ней.
После гибели бойца фиктивная жена подала в соответствующие органы заявление о получении выплат, полагающихся членам семьи умершего участника СВО, на общую сумму 15 миллионов рублей. Однако довести до конца преступный замысел злоумышленницам не удалось.
Женщины задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области