Москвичка-курьер обобрала пенсионера из Волжского на 20 миллионов





Полицейские задержали женщину-курьера, которой обманутый пенсионер передал все свои накопления. Ею оказалась 49-летняя жительница Москвы. Она четырежды приезжала в Волгоград, чтобы забрать частями деньги и валюту, принадлежавшие 80-летнему жителю Волжского.

Пенсионер, находясь под влиянием мошенников, с 1 по 15 мая снимал со счетов деньги и отвозил их в Волгоград, где передавал неизвестным женщинам. Мужчину обманывали по классической схеме – сначала ему позвонили якобы сотрудники Энергосбыта, а затем подключились уже так называемые «силовики», убедившие волжанина отдать деньги для перевода на «безопасный счет».

В итоге пенсионер лишился 17 миллионов рублей, свыше 11 тысяч евро и около 39 тысяч долларов США. Лишь спустя несколько недель мужчина понял, что имел дело с мошенниками и обратился в полицию.

В настоящее время фигурантка задержана, она помещена под домашний арест, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.