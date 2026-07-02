



Руководитель структуры Минобороны РФ, который подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заключен под стражу. Как сообщили в главном военном следственном управлении СК РФ, фигурантом уголовного дела стал начальник жилищно-коммунальной службы №5 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны Андрей Ртищев. Ему также вменяют воспрепятствование производству предварительного расследования служебного положения и мошенничество в особо крупном размере.

– Следствием установлено, что в 2025–2026 годах Ртищев не организовал надлежащую эксплуатацию систем тепло- и водоснабжения многоквартирных домов военного городка в поселке Октябрьский Волгоградской области. Кроме того, сотрудниками жилищно-коммунальной службы систематически занижалась температура теплоносителя в отопительный сезон и необоснованно завышались платежи за отопление. В результате семьи военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции, проживали в условиях, опасных для жизни и здоровья, а сумма неправомерно начисленных платежей превысила 3 млн рублей, – говорится в заявлении ведомства.

Когда Ртищеву стало известно о возбуждении уголовного дела, коммунальщик приказал подчиненным не пускать силовиков в котельную для проведения следственных действий. Следователям пришлось вскрывать входные двери.

В рамках расследования уголовного дела назначена строительно-техническая экспертиза, проведены выемки, изъяты предметы и документы.

Между тем, здания и помещения военного городка в поселке Октябрьский из-за ненадлежащего управления пребывают в полуразрушенном состоянии. В двухэтажках, где живут военные и их семьи, провалились полы, потолок, отошла штукатурка со стен.