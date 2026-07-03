



В Волгограде готовят экспонаты для строящегося у подножия Мамаева кургана музея, посвященного героям Специальной военной операции.

– С начала СВО мы организовали центр сбора и временного хранения предметов, собранных на территории Донецкой и Луганской народных республик, – сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».









Выезжая на новые территории страны, общаясь с бойцами и их родственниками, сотрудники музея по крупицам собирали то, что станет основой будущей экспозиции – «строгую» военную технику, в том числе иностранная, модели беспилотников и трогательные игрушки с теплом родного дома. Разорванная каска вскоре будет соседствовать здесь с целой серией «трофеев», наглядно демонстрирующих правдивость громких заявлений о том, что «на Украине нет фашизма».









– В музее создана рабочая группа, которая занимается комплектованием будущей экспозиции предметами, которые привезены не только из-за «ленточки», но и переданы родственниками погибших героев, – отметили в музее.





Строительство мемориального комплекса у подножия Мамаева кургана началось этой весной. Строители в короткие сроки возвели фундамент здания и приступили к монтажу металлоконструкций павильона. Ранее были проведены все подготовительные работы для подключения к электросетям, а также системам водоснабжения и водоотведения.





Рядом с музеем на площадке установят памятник героям СВО, изготовленный в знаменитой мастерской Митрофана Грекова. Композиция будет выполнена из стеклофибробетона – современного композитного материала, который отличается высокой прочностью, легким весом, долговечностью и пластичностью. Важно, что по цветовой палитре памятник будет соответствовать скульптуре «Родина – мать зовет!».

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва"