



В Волгограде под суд пойдут руководители трех коммерческих организаций, которые занимались строительством очистных сооружений. Бизнесмены обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Многомиллионную аферу, которую провернули руководитель подрядной организации и директора двух компаний субподрядчиков, раскрыли около полутора лет назад по результатам проверки прокуратуры Волгограда. Мошенников разоблачили во время совместной операции оперативников регионального управления ФСБ по Волгоградской области совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по региону.

Силовики выяснили, что руководители компаний в период с декабря 2020 года по март 2023 года похитили более 190 млн рублей путем замены оборудования на очистных сооруженияхна более низкое по стоимости. При этом изменения в проектно-сметную документацию не вносились, цена контракта не снижалась.

Дело о мошенничестве на строительстве очистных рассмотрит Центральный районный суд Волгограда.

Как сообщало ИА «Высота 102», контракт МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» на строительство очистных сооружений на острове Голодный в рамках второго этапа был заключен в октябре 2021 года со столичной компанией АО «Акватик». Фирма из Москвы оказалась единственным участником закупки. Сумма контракта составила около 2 миллиардов рублей. Работы должны были быть выполнены до 1 февраля 2024 года.

Одними из крупных субподрядчиков являлись две компании – ООО «Меткомпром» из Волжского Волгоградской области и ООО «Базис» из Ростова-на-Дону. Первая занималась изготовлением комплектующих, а вторая – возведением монолитных конструкций.

Однако вовремя работы в рамках второго этапа выполнены не были. В конце 2024 года в Госдуме были раскритикованы регионы, в том числе Волгоградская область, которые не сдали в оговоренные сроки строящиеся по нацпроекту «Оздоровление Волги» очистные.

Напомним, к реконструкции очистных на Голодном приступили в 2019 году. Исполнителем первого этапа работ также являлось АО «Акватик». Стоимость контракта составила тогда около 1,3 миллиарда рублей.



