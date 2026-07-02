Главное

Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли ВТЗ познакомил студентов МГУ с работой промышленных экологов В Волгограде включили сигнал воздушной угрозы. Что делать? (инструкция ИА «Высота 102») До миллиона пообещали выплатить волгоградцам за ущерб от ракет ВСУ

Актуально

«Они уже всюду!»: волгоградцы просят спасти город от крысиного нашествия

«Их следовало бы откопать»: волгоградский историк раскрывает тайны построенных во время войны укрытий НКВД

Ловили осетров, белуг, белорыбицу и стерлядь: волгоградский музей хранит редкую книгу о рыболовстве 1902 года

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ростовчанин чудом выжил после удара молнии в его авто
Из городской больницы Ростова-на-Дону выписали 41-летнего мужчину, пережившего удар молнии в автомобиль. Как передает Привет-Ростов, инцидент произошел, когда ростовчанин возвращался домой с работы. Во время движения на улице Текучева...
Федеральные новости
 Минюст: участникам СВО упростили получение юрпомощи
Для участников специальной военной операции и многодетных семей в России упростили получение бесплатной юридической помощи через систему «ФГИС». Об этом сообщил ТАСС замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын.  – Также...
Расследования

В Волгограде трех бизнесменов осудят за многомиллионную аферу на строительстве очистных

Расследования 02.07.2026 15:27
0
02.07.2026 15:27


В Волгограде под суд пойдут руководители трех коммерческих организаций, которые занимались строительством очистных сооружений. Бизнесмены обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Волгоградской области. 

Многомиллионную аферу, которую провернули руководитель подрядной организации  и директора двух компаний субподрядчиков, раскрыли  около полутора лет назад по результатам проверки прокуратуры Волгограда. Мошенников разоблачили во время совместной операции оперативников регионального управления ФСБ по Волгоградской области совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по региону.

Силовики выяснили, что руководители компаний в период с декабря 2020 года по март 2023 года похитили более 190 млн рублей путем замены оборудования на очистных сооруженияхна более низкое по стоимости. При этом изменения в проектно-сметную документацию не вносились, цена контракта не снижалась.

Дело о мошенничестве на строительстве очистных рассмотрит Центральный районный суд Волгограда. 

Как сообщало ИА «Высота 102», контракт МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» на строительство очистных сооружений на острове Голодный в рамках второго этапа был заключен в октябре 2021 года со столичной компанией АО «Акватик». Фирма из Москвы оказалась единственным участником закупки. Сумма контракта составила около 2 миллиардов рублей. Работы должны были быть выполнены до 1 февраля 2024 года.  

Одними из крупных субподрядчиков являлись две компании – ООО «Меткомпром» из Волжского Волгоградской области и ООО «Базис» из Ростова-на-Дону. Первая занималась изготовлением комплектующих, а вторая – возведением монолитных конструкций.

Однако вовремя работы в рамках второго этапа выполнены не были. В конце 2024 года в Госдуме были раскритикованы регионы, в том числе Волгоградская область, которые не сдали в оговоренные сроки строящиеся по нацпроекту «Оздоровление Волги» очистные. 

Напомним, к реконструкции очистных на Голодном приступили в 2019 году. Исполнителем первого этапа работ также являлось АО «Акватик». Стоимость контракта составила тогда  около 1,3 миллиарда рублей. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
02.07.2026 17:13
Расследования 02.07.2026 17:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 15:27
Расследования 02.07.2026 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 14:51
Расследования 02.07.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 12:38
Расследования 02.07.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 11:06
Расследования 02.07.2026 11:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2026 11:18
Расследования 01.07.2026 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2026 10:05
Расследования 01.07.2026 10:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2026 20:56
Расследования 29.06.2026 20:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2026 19:17
Расследования 29.06.2026 19:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2026 14:45
Расследования 29.06.2026 14:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2026 16:40
Расследования 28.06.2026 16:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2026 15:14
Расследования 28.06.2026 15:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2026 17:45
Расследования 26.06.2026 17:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2026 15:47
Расследования 26.06.2026 15:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2026 20:04
Расследования 25.06.2026 20:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:13
Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила СеренкоСмотреть фотографии
15:45
Ростовчанин чудом выжил после удара молнии в его автоСмотреть фотографии
15:35
На севере Волгограда готовят к открытию еще один пляжСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде трех бизнесменов осудят за многомиллионную аферу на строительстве очистныхСмотреть фотографии
14:51
«Тогда я буду просто молчать!»: суд отстранил от участия в деле нового адвоката УльяноваСмотреть фотографии
14:50
Волгоградская область отправила БПЛА и насосные станции в зону СВОСмотреть фотографии
13:49
Кабинет Дома печати в Волгограде выставили на торги по цене квартирыСмотреть фотографии
13:41
Потянет? Политолог оценил назначение Мелкумова на пост главы волгоградского облкомЖКХСмотреть фотографии
12:38
Арестован заморозивший волгоградских военных коммунальщик МинобороныСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Парковочный коллапс в Волгограде: пока чиновники тянут, другие города уже решили проблемуСмотреть фотографии
11:56
Стало известно, на что копят деньги волгоградцыСмотреть фотографии
11:06
Двое арестованных блогеров Ульянов и Серенко могут встретиться в суде ВолгоградаСмотреть фотографии
10:32
Экс-глава района Мелкумов временно возглавил комитет ЖКХ Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом погиб водитель легковушки после ДТП с «КАМАЗ»Смотреть фотографии
10:18
В Волгограде готовятся приодеть в асфальт Сарептский путепроводСмотреть фотографии
10:09
Сотрудники компании «Сады Придонья» «прокачали» мастерство продажСмотреть фотографии
09:26
Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопностиСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградской области простятся с сапером Иваном ИвановымСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде рабочая неделя завершится шестибалльной магнитной бурейСмотреть фотографии
08:48
Цены на бензин и дизель резко взлетели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:11
В Волгоградской области и других регионах Минобороны за ночь сбило 327 БПЛАСмотреть фотографии
07:42
«Они уже всюду!»: волгоградцы просят спасти город от крысиного нашествияСмотреть фотографии
07:32
Волгоградские ватерполисты закрепились в группе лидеров на Спартакиаде учащихся – борьба продолжаетсяСмотреть фотографии
07:11
Волгоградцы с 1 сентября смогут оформить новый налоговый вычетСмотреть фотографии
06:27
Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование землиСмотреть фотографии
05:56
В Волгоградской области отменена восьмичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:51
Новая угроза атаки ВСУ Волгограда: жителей предупредили о приближении БпЛАСмотреть фотографии
21:41
Банк обвешал кредитами неходячего волгоградца с кнопочным телефономСмотреть фотографии
21:13
Волгоградским больницам грозит штраф до 1 млн за позднюю помощь пациентамСмотреть фотографии
20:18
Лимит на «молодёжь» уходит из Первой лиги: РФС меняет вектор развития талантовСмотреть фотографии
 