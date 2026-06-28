В Волгограде обнаружили мертвым пропавшего заводчанина





В Волгограде завершились поиски работника завода, атакованного накануне ВСУ. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, к сожалению, работник погиб.

– Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия - в ходе работ обнаружено тело. Выражаю соболезнования родным и близким, – говорится в сообщении главы региона.

Состояние госпитализированных остается стабильным.

Напомним, сообщения о ракетной опасности поступили на телефоны горожан в 3:25 утра 27 июня. О ликвидации угрозы жителям Волгограда и области объявили в 4:38.

Позже стало известно, что целью запущенных в сторону региона ракет стало предприятие в Краснооктябрьском районе. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы. В результате происшествия один из работников погиб, госпитализировано еще 11 пострадавших. Поиски пропавшего волгоградца велись почти двое суток.