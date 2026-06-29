Выпускница лицея №3 Волгограда продемонстрировала блестящий результат по итогам ЕГЭ. Светлана Овечкина получила по 100 баллов на экзаменах по русскому языку, математике, физике и информатике. И стала первой в истории региона 400-балльницей.

- Света, твои трудолюбие и целеустремленность открывают двери в самые престижные вузы страны. Мы уверены, что тебя ждет блестящее будущее, и от всей души поздравляем тебя, твоих родителей и педагогов с этим выдающимся достижением! – так поздравили девушку преподаватели на страничке лицея в соцсетях.

Как рассказала ИА «Высота 102» мама Светланы, Елена, для ее дочери результаты по информатике были самыми важными. И, хотя все, конечно, переживали, в душе все-таки надеялись, что будет именно сто. Потрясающую новость об итогах четвертого ЕГЭ ее дочь узнала во время вручения аттестатов в родном лицее. Ближе к концу церемонии ребятам стали приходить смс-оповещения о результатах.

– Мы сидим в зале, и прямо во время праздника выпускники стали открывать Госуслуги. Моя дочь сначала хотела сделать это уже после окончания церемонии. Но тут все стали ее уговаривать: «Света, ты тоже открывай». В итоге одноклассники окружили ее и закричали: сто баллов! Подбежала директор, убедились, что это действительно так и вывела Свету на сцену, сказав: «Свершилось!». Я понимаю, насколько в этот момент счастлива моя дочь, сразу побежала на сцену, чтобы ее поздравить. Весь зал в овациях. Торжественнее момента, наверное, и не придумать, – поделилась волнующими подробностями Елена.

И Светлана, и ее родные, конечно, счастливы. Ведь от количества набранных баллов зависел выбор вуза.

– Я очень горжусь своей дочерью. Но, как уже говорила в прошлый раз, счастье любит тишину. Я знаю, что у нас много замечательных, умных и талантливых детей, которые тоже достойны внимания, – заключила собеседница.

Напомним, ИА «Высота 102» рассказывало о том, как Светлане удалось достигнуть впечатляющего результата, набрав 300 баллов по итогам трех экзаменов. Девушка выстроила четкий план и распределила время занятий. Еще в 10 классе Светлана, которая решила поступать в один из известных московских вузов, выбрала основные предметы для усиленной подготовки. В 11 классе ей уже не стало хватать времени на дополнительный английский и она сконцентрировалась именно на физике, информатике, математике и русском языке. При этом, несмотря на интенсивные занятия, девушке удавалось не терять связи с друзьями и отдыхать.

Неоценимую помощь в достигнутом успехе оказала и семья Светланы. Мама первой в истории региона выпускницы, показавшей такой ошеломительный результат, старалась следить за распорядком дня дочери во избежание перегрузок.

По данным комитете образования и науки Волгоградской области, еще три выпускника отличились 200 баллами. Это Артем Копылов из школы №1 Жирновска, Арина Дементьева из школы №5 Михайловки и ученица волгоградской гимназии №1 Ульяна Кондратьева. Всего в регионе зафиксировано 74 стобалльных результата на ЕГЭ-2026. Стобалльных результатов в этом году добились выпускники Волгограда, Михайловки, Волжского, Камышина, Урюпинска, Фролово, а также Жирновского, Палласовского, Еланского, Алексеевского и Камышинского районов.

Напомним, основной период ЕГЭ-2026 проходит с 1 июня по 9 июля. В экзаменационной кампании участвуют 9,6 тыс. выпускников 11-х классов.