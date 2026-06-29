Пляж с платными шезлонгами готовится к открытию на Сарпинском











В Волгограде на острове Сарпинский готовится к открытию новый пляж. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, место для загорания и купания располагается примерно в трех километрах от пассажирской пристани. Здесь уже появилось ограждение, завезены шезлонги.

По информации островитян, пляж организует ООО «Пассажирский порт Волгограда», и он, скорее всего, будет платным.

– С одной стороны как бы и радостно за горожан, но с другой, двоякое чувство какое-то. За местных деревенских и дачников вроде как обидно, всю жизнь там сидели отдыхали, а сейчас вот так будет, – поделились собеседники информагентства.

В организации подтвердили, что на Сарпинском организуют новое место отдыха для горожан и гостей города. Плату планируют взимать за прокат шезлонгов и другого оборудования. На пляж можно будет добраться регулярными рейсами речных трамвайчиков или коммерческим речным транспортом, которые курсируют между островом и материковой частью Волгограда.

ИА «Высота 102» запросило более подробную информацию в администрации города.

Напомним, недавно в мэрии поясняли, что в городе готовятся к открытию пляжного сезона. В Красноармейском районе будет функционировать зона отдыха у памятника В.И. Ленина, в Кировском районе – пляж на острове Сарпинском, а в Советском районе – на Тулака. В Тракторозаводском районе муниципалитетом рассматривается возможность подготовки пляжа вблизи ул. Михайлова или зоны отдыха на Спартановке.

При этом Роспотребнадзор пока не дал разрешения на открытие пляжей. В этом году задержка начала купального сезона была связана с длительным периодом сохранения высокого уровня воды в Волге из-за обильных сбросов на Волжской ГЭС. Кроме того, к купанию не располагает нестабильная погода.