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Общество

Под Волгоградом разыскивают пропавшего бесследно пенсионера

Общество 29.06.2026 09:37
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29.06.2026 09:37


В посёлке Светлый Яр Волгоградской области волонтёры организовали поиск 65-летнего мужчины. По информации регионального отряда «ЛизаАлерт», пенсионер пропал без вести 27 июня.

Волгоградец был в тот день одет в чёрно-белую рубашку, голубые джинсы и чёрные шлёпки. Рост пропавшего — 160 см. Телосложение худощавое. Волосы русые с проседью, глаза карие.

Отметим, граждане, владеющие информацией о местонахождении пенсионера, могут помочь родственникам и активистам найти мужчину, обратившись по номеру 8-800-700-5452 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт»

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