Под Волгоградом разыскивают пропавшего бесследно пенсионера





В посёлке Светлый Яр Волгоградской области волонтёры организовали поиск 65-летнего мужчины. По информации регионального отряда «ЛизаАлерт», пенсионер пропал без вести 27 июня.

Волгоградец был в тот день одет в чёрно-белую рубашку, голубые джинсы и чёрные шлёпки. Рост пропавшего — 160 см. Телосложение худощавое. Волосы русые с проседью, глаза карие.

Отметим, граждане, владеющие информацией о местонахождении пенсионера, могут помочь родственникам и активистам найти мужчину, обратившись по номеру 8-800-700-5452 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт»