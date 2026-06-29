В Волгоградской области выставили на торги двухэтажные развалины

В Клетском районе Волгоградской области продают нежилое двухэтажное здание, а точнее то, что от него осталось. По данным сайта торгов, предлагается приобрести недвижимость площадью 648 квадратных метров, расположенную на участке 1394 квадратов по адресу ул. Микрорайон, 15.
Продавцом выступает территориальное управление Росимущества по Волгоградской области. Начальная цена лота – 4 миллиона 773 тысячи рублей. Уже стартовал прием заявок, а электронный аукцион состоится 28 июля.
На сайте торгов сообщается, что в здании отсутствуют окна и двери. При этом, судя по фотографиям объекта, целыми остаются крыша и стены.
Фото torgt.gov.ru