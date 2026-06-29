В Волгоградской области выставили на торги двухэтажные развалины

Федеральные новости

В Астрахани вслед за Волгоградской областью разгорелась вспышка сальмонеллеза: скончался один человек

Пока отравившиеся жители Камышина все еще долечиваются после поразившего их сальмонеллеза, вспышка опасного инфекционного заболевания разгорелась в соседней Астрахани. Купив рыбные котлеты в одном из гастрономов, со схожими...