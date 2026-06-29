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Экономика

«Запасы есть, производство наращивается»: Владимир Путин рассказал о резерве бензина в 1,7 млн тонн

Экономика 29.06.2026 07:28
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29.06.2026 07:28


28 июня в Москве президент Владимир Путин провёл расширенное совещание с членами правительства и руководителями ведущих энергетических компаний. Глава государства сообщил о начале отгрузки топлива из запасов, работе НПЗ и ожидающемся, несмотря на террористические атаки ВСУ росте производства.


По словам руководителя, для стабилизации внутреннего рынка активизировались поставки бензина из резервов. Несмотря на отгрузку, в хранилищах по-прежнему находится 1,7 млн тонн топлива, что сопоставимо с уровнем прошлого года. Корректировка составляет всего 4%.

Параллельно с выводом объёмов топлива из запасов ведущие НПЗ наращивают выпуск топлива. Уже в июле производство должно выйти на новый уровень, превысив показатели текущего месяца.

- Вместе с тем вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются: и очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда можно найти, - подчеркнул Владимир Путин.

Президент обратил особое внимание участников совещания на необходимость обеспечения топливом сельхозпроизводителей, от чего в том числе зависит и продовольственная безопасность страны.

Отметим, в числе обсуждаемых на встрече мер стало введение временного запрета на экспорт дизельного топлива. Ранее аналогичные ограничения были введены и на экспорт бензина.

Фото и видео: kremlin.ru

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