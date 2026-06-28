Худрук волгоградского НЭТа празднует юбилей





Сегодня, 28 июня, в Волгограде празднует 60-летний юбилей Заслуженный артист России, художественный руководитель Молодежного театра Владимир Бондаренко.

Владимир Бондаренко родился в семье актеров – Владимира Бондаренко и Веры Семёнова. Он окончил театральный факультет Воронежского государственного института искусств. С 1987 года работал в Воронежском театре юного зрителя. С 1988 по 1999 являлся актером Волгоградского театра юного зрителя.

В 1999 году перешёл в Новый экспериментальный театр. В 2012 году был назначен худруком Волгоградского молодёжного театра. В 2019 году был назначен главным режиссёром волгоградского НЭТа. При этом продолжил выходить на сцену в качестве актёра. 1 ноября 2022 года Владимир стал главным режиссёром Волгоградского молодёжного театра.

– Мы знаем Вас не только как мудрого руководителя, но и как блистательного актера, чьи работы в спектаклях навсегда остаются в сердцах зрителей. Желаем, чтобы Ваша большая театральная семья Молодежного театра всегда оставалась такой же сплоченной, талантливой и вдохновенной. Пусть за кулисами всегда царит творческий азарт, а в жизни – гармония и благополучие, – поздравляют коллеги руководителя НЭТа.

Фото: НЭТ