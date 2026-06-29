



Волгоградские студенты колледжей управляли беспилотниками, осваивали маневры на мощных квадроциклах и стреляли из оружия на военном полигоне.





На площадку пригласили 60 студентов – будущих технологов и экономистов, логистов и слесарей, помощников машиниста и программистов. После лекции старшего разведчика воинской части, награжденного орденом Мужества и медалью «За заслуги перед Отечеством второй степени», волгоградцам рассказали, что дроны могут использоваться не только в военном деле – они также эффективны в строительстве, в сельском хозяйстве и в мониторинге ситуации на земле.

После этого студенты вместе с инструкторами погоняли дроны по полигону, изучив элементы тактического вождения, освоив эффектные маневры и уклонения.

– Участников мероприятия также проводили в мастерские по работе с беспилотниками, продемонстрировав этапы сборки и подготовки к полету, а также возможные исправления датчиков и настройки оборудования, – сообщили организаторы. – А на полигоне со стрелковой техникой ребята стреляли из штатно-стрелкового орудия под контролем инструкторов.

Уже после выезда несколько волгоградских студентов подписали контракты с Министерством обороны, вступив в войска беспилотных систем.

– На самом деле это мероприятие – далеко не единственное в нашей программе. Каждый день мы рассказываем студентам об истории земли, на которой они живут, о героях Сталинграда, а также о характере и особенностях современных боевых действий, – комментирует директор Волжского политехнического колледжа Сергей Саяпин. – Наши парни действительно подписывают контракты сроком на один год, и сегодня их становится все больше. Те, кто подписал документы еще в январе, сейчас уже выполняют боевые задачи. Им, к слову, предлагают не только социальные гарантии, но и хорошие условия по продолжению учебы – выход на индивидуальный план или оформление академического отпуска. Ребятам, которые еще не служили в армии, этот год засчитывают за время службы.

Напомним, что в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.

Фото и видео областного комитета образования