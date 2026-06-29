



Сегодня, 29 июня, – последний день для уплаты целого ряда налогов и страховых взносов. Управление ФНС России по Волгоградской области напоминает организациям и индивидуальным предпринимателям о необходимости завершить расчеты с бюджетом в установленный законом срок.

До полуночи бизнесменам региона необходимо перечислить:

третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за второй квартал 2026 года;

авансовый платеж по налогу на прибыль за май;

страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование за май;

НДФЛ, исчисленный и удержанный за период с 1 по 22 июня;

одну треть НДС за первый квартал 2026 года;

налог при прекращении деятельности на УСН (за май);

НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) за май;

ЕСХН при прекращении деятельности сельхозтоваропроизводителя (за май);

налог на профессиональный доход (НПД) за май;

акцизы за май 2026 года.

Кроме того, налоговое ведомство обращает внимание индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих и других лиц, занимающихся частной практикой: не позднее 1 июля необходимо уплатить страховые взносы в размере 1% от суммы дохода, превысившего 300 000 рублей за 2025 год.

Успеть нужно и тем, кто не успел рассчитаться с НДФЛ за период с 23 по 30 июня. Срок уплаты — 6 июля 2026 года (так как 5 июля выпадает на выходной день).

Как оплатить?

Сделать это можно несколькими способами:

через банкоматы и мобильные приложения банков;

с помощью электронных сервисов ФНС: «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» или «Личный кабинет юридического лица».

Налоговая служба призывает предпринимателей не откладывать платежи на последний момент. Просрочка грозит начислением пеней и штрафов. Рекомендуется заранее сверить суммы начислений и провести оплату любым удобным способом.