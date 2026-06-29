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Общество

В Волгограде на доблагоустройство пр. Металлургов выделили 8 млн рублей

Общество 29.06.2026 06:48
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29.06.2026 06:48


В Краснооктябрьском районе Волгограда муниципалитет выделил дополнительные средства на благоустройство пр. Металлургов. Специалистам предстоит привести в порядок участок, прилегающий к зданию «Царицынской оперы».

Ранее власти уже благоустраивали сквер у учреждения, а также парковую зону вдоль проспекта, начиная от линии наземного трамвая. Однако территория протяжённостью порядка 100 метров в границах ул. им. Кузнецова и пр. им. В.И. Ленина до последнего времени неожиданно была обделена вниманием.

Здесь запланированы вырубка и корчевание старых деревьев, демонтаж тротуарного покрытия, после чего специалисты уложат на пешеходной зоне новый асфальт, высадят 36 туй, 40 можжевельников и 486 саженцев кизильника. Для ухода за насаждениями обустроят автополив. Также здесь будут установлены световая инсоляция «Застывшая симфония», камеры, система оповещения и урны.

Отметим, на доблагоустройство пр. Металлургов из городского бюджета выделили 8 млн рублей. Подрядчика отберут в первой декаде июля по итогу открытого аукциона. Благоустройство должно завершиться к 11 октября 2026 года.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"

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