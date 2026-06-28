В Волгоградской области стартовала операция «Мак-2026»





На территории Волгоградской области стартовала профилактическая операция «Мак-2026». Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мероприятия нацелены на выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения.

Операция продлится до 3 июля 2026 года. во время нее внимание сотрудников полиции обращено на проведение мероприятий по выявлению и ликвидации незаконных посевов наркосодержащих растений, а также очагов их произрастания.

В случае обнаружения очагов дикорастущих наркосодержащих растений необходимо сообщить по телефону дежурной части территориального органа МВД России или по анонимному телефону доверия ГУ МВД России по Волгоградской области 30-44-44.