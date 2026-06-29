



Работодатель, задолжавший своему сотруднику зарплату за три месяца, стал фигурантом уголовного дела.

– Директор коммерческой организации, которая поставляет промышленное оборудование и выполняет инженерно-монтажные работы, не платил зарплату инженеру-сметчику с сентября по ноябрь 2025-го, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. – Работник, который в полном объеме выполнил все поставленные перед ним задачи, не получил более ста тысяч рублей.

Между тем, проведенная в организации проверка показала, что деньги на выплаты зарплат у руководителя были. Однако эти средства он по какой-то причине решил потратить на другие нужды.

– Руководителя компании подозревают в «Полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. – Следователи принимают меры для восстановления нарушенных прав потерпевшего.

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