



Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о нарушении прав детей-сирот, проживающих в городе Палласовке Волгоградской области. Предоставленная по программе жилплощадь оказалась непригодной для жизни.

Сообщается, что в жилом помещении появилась плесень, сырость, насекомые, а также начала осыпаться штукатурка.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. По данному факту следственным управление СК России по региону расследуется уголовное дело.