Под Волгоградом скончался 99-летний ветеран Георгий Ерыгин





В Городищенском районе Волгоградской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Георгий Ерыгин. Фронтовик не дожил до 100-летнего юбилея всего пару месяцев.

Георгий Трофимович родом из Ставропольского края. Родился 6 сентября 1926 года в селе Безопасное Труновского района. Война застала юношу в возрасте 18 лет. Он был распределён в 9-й воздушно-десантный 300-й гвардейский стрелковый полк. Здесь фронтовик командовал пулемётным расчётом. Долгожданную Победу боец встретил в госпитале. В 1944 году он был ранен, предотвращая прорыв фашистов в районе озера Балатон на территории Венгрии. В том бою он убил 18 противников.

- После войны Георгий Трофимович внёс значительный вклад в восстановление и развитие родного края. Он не боялся никакой работы: трудился комбайнёром, слесарем, техником‑нормировщиком, а в 1975 году был избран председателем ревизионной комиссии колхоза имени Ворошилова. Его отличали ответственность, принципиальность и искреннее желание служить людям, - сообщил глава Городищенского района Сергей Будников.

Отметим, ветеран вырастил четверо дочерей. Сейчас семья Ерыгиных приросла почти десятком внуков и двумя десятками правнуков. Все желающие могут проводить Георгия Трофимовича в последний путь 30 июня. Похороны состоятся в 10:00 на кладбище Городища.

Фото из архива администрации Городищенсокго района