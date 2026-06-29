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Происшествия

В посёлке под Волгоградом мужчина сгорел заживо в собственном доме

Происшествия 29.06.2026 10:21
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29.06.2026 10:21


В Светлоярском районе Волгоградской области очевидцы вынуждены были обратиться к пожарным за помощью из-за возгорания в частном доме. В жилом помещении огонь охватил бытовые вещи и начал быстро распространяться по деревянному строению.

- Вызов поступил в посёлок Луговой. Прибывший на место пожарный расчёт ликвидировал горение на 2 кв. метрах, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, во время разбора пепелища спасатели обнаружили тело мужчины. Личность погибшего устанавливается. По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за непотушенного окурка сигареты.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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