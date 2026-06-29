Под Волгоградом пьяного лихача осудили за взятку инспектору ГАИ





В Калачёвском районе Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле в отношении водителя Kia Rio. В феврале 2026 года мужчина пытался избежать наказания за пьяное вождение, подкупив инспектора ГАИ. Правоохранитель проявил непоколебимость и доложил о сомнительном предложении в полицию.

- Фигурант был остановлен сотрудниками ДПС на улице Революционной в Калач-на-Дону. После выявления у водителя признаков опьянения сотрудниками полиции было предложено ему пройти медицинское освидетельствование, но водитель отказался. Желая избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, мужчина предложил стражу порядка взятку в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, за покушение на взятку водителю пришлось заплатить рублём. Решением Городищенского районного суда ему был назначен штраф в размере 250 тыс. рублей. Кроме того, в доход государства была изъята и изначальная взятка.

Фото из архива ИА «Высота 102»