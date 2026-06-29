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Общество

«Пробежала по мне, как по дереву»: волгоградка попала в больницу после неожиданной встречи с белкой

Общество 29.06.2026 13:34
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29.06.2026 13:34


Госпитализацией и несколькими днями под наблюдением врачей закончилась для волгоградки прогулка по Мамаеву кургану. Девушка утверждает, что на одной из дорожек на нее совершенно беспричинно прыгнула белка.

Все случилось внезапно: я просто гуляла по Мамаеву кургану, разговаривала с подругой. Мне навстречу бежала белка. Я думала, что она вот-вот свернет, но она упорно не меняла курса и в итоге проскочила по мне, как по дереву, оставив на ноге несколько царапин, – рассказывает Ольга. – Если честно, я даже не придала этому значения, но подруги все-таки уговорили меня сходить в травмпункт – это ведь дикое животное.


Новость о необходимости ложиться в больницу стала для Ольги большим удивлением.

Мне объяснили, что для контроля за реакцией организма на введение препаратов нужно остаться в больнице на четыре дня, – продолжает девушка. – Сегодня меня наконец выписали. Самочувствие нормальное, теперь буду ставить прививки по графику. Любители кормить рыжих красавиц с ладошки – будьте начеку! При малейшей травме – сразу в травмпункт. Теперь-то я это знаю наверняка.

Администратор на Мамаевом кургане Светлана Зимуковская, получившая негласное имя «беличьей мамы», отмечает, что во избежание подобных случаев она уже который год намерено не приручает белок.

Я говорю всегда и везде: «Не нужно трогать белку руками!». Это дикое животное, и точка, – комментирует сотрудница мемориального комплекса. – Но ведь порой люди из самых добрых побуждений делают что-то, что провоцирует зверька – гладят его, хватают за животик, зажимают корм в руке. Чтобы они никого не кусали и не царапали, лучше просто оставлять орехи и не пытаться взять белок на руки.


О том, что безобидные и очаровательные постоялицы Мамаева кургана  могут переносить бешенство, корреспондентам ИА «Высота 102» рассказывал заведующий отделением травматологии и ортопедии Волгоградской клинической больницы № 25 Евгений Ермолаев.

Времени на раздумья у укушенного или даже облизанного диким животным человека попросту нет. Как только все случилось, нужно незамедлительно ехать к врачу. Точка. Никаких компромиссов и других вариантов быть не может, – настаивает специалист. – Особо тяжелыми считаются укусы в лицо и кисть, потому что там находится большое количество нервных окончаний. В этих случаях пациенту требуется повышенное количество препарата. А так как вводимый в организм чужеродный белок может вызвать побочные реакции, вакцинация проводится в стационаре. При единичном укусе, известном животном или другой локализации ввести вакцину можно и в поликлинике.

Фото из архива V102.ru

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