



С 1 октября 2026 года маркетплейсы начнут работать по-новому. Вступит в силу закон о платформенной экономике, фиксирующий ответственность интернет-магазинов и продавцов за качество реализуемой продукции.

- Права потребителей получат дополнительную защиту: архитектура платформы должна предусматривать техническую возможность возврата, обмена и устранения недостатков через интерфейс сервиса. В карточке товара будут раскрываться сведения о продавце, лицензиях, сертификатах и маркировке. Запрещено размещать запрещённую продукцию, а оператор обязан чётко информировать, что он не является продавцом, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Также новые правила позволят покупателю на законных основаниях требовать от операторов интернет-платформ компенсации ущерба, неустойки и судебного штрафа. За нарушения закона будут введены штрафы. В настоящее время в Госдуме находится законопроект, предусматривающий введение наказания до 500 тыс. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»