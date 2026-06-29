Пьяный водитель за рулем иномарки угробил своего пассажира: видео





Пьяный водитель за рулем иномарки не справился с управлением и на скорости врезался в фонарный столб. Жертвой ДТП стал пассажир автомобиля.





Повернув на улицу Землячки, 20-летний автомобилист за рулем Volkswagen Polo взял странный крен и пошел на таран столба у небольшой парковки. От удара передняя часть легковушки превратилась в груду искореженного металла.

– От полученных травм пассажир иномарки скончался в больнице, – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области