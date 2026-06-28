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Расследования

Молодого волжанина зверски избили на улице из-за татуировок

Расследования 28.06.2026 15:14
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28.06.2026 15:14


В городе Волжском Волгоградской области двое мужчин избили волжанина из-за татуировок. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, нападавшие были задержаны в кратчайшие сроки.

Установлено, что 24-летний пострадавший был госпитализирован с травмами криминального характера. О чем медики и сообщили в правоохранительные органы. 

Выяснилось, что телесные повреждения были нанесены потерпевшему в результате конфликта с неизвестными лицами, которые после избиения скрылись с места происшествия. Причиной конфликта стали татуировки на теле молодого человека, которые не понравились зачинщикам конфликта. 

Личности злоумышленников были установлены в кратчайшие сроки – ими оказались двое местных жителей в возрасте 27 и 25 лет. Оба фигуранта были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Один из нападавших пояснил, что якобы не хотел начинать конфликта, но молодой человек своим агрессивным поведением сам вынудил пустить в ход кулаки. 

– Мы с другом в вечернее время распивали пиво у меня дома. Где-то в половине десятого у нас закончилось пиво, мы  решили взять ещё. Пошли в ларёк, купили там пиво и начали идти в сторону дома. Попалась компания из четырёх человек. Один из них начал себя вести плохо, высказываться там. У него татуировки были. Он начал мне за татуировки объяснять. Я ему сказал, что это мне неинтересно. После он начал грубить и наносить удары. И вот я вот нечаянно его так левой рукой один раз ударил. Он упал на асфальт и всё, – поделился своей версией подозреваемый.

В отношении подозреваемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведётся следствие.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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