В Камышинском районе Волгоградской области разрешен отстрел 11 шакалов, которые угрожают жителям пяти населенных пунктов. В облкомприроды сообщили, что мероприятия по регулированию численности этих животных пройдут до 7 июля включительно на территории охотничьего заказника «Куланинский».

- Причины, вызвавшие регулирование численности охотничьих ресурсов – угроза нанесению ущерба здоровью граждан, - пояснили в профильном комитете.

В данном случае, как поясняется, расплодившиеся шакалы создают угрозу жителям сел Бутковка, Щербаковка, Щербатовка, Верхняя Куланинка и Воднобуерачное, так как стали появляться в этих населенных пунктах.

Напомним, что весной этого года в границах территории заказника «Куланинский» уже проводился отстрел шакалов, однако, судя по всему, потребность в регулировании численности этих хищников возникла вновь.

Фото сгенерировано ИИ





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