В Волжском купальный сезон официально откроется 25 июня





В Волжском Волгоградской области подписано постановление о старте купального сезона. В связи с продолжительным паводком городской пляж официально откроется лишь с 25 июня.

- По центральному пляжу на сегодняшний день мы уже прошли санэпидемстанцию. Пробы воды экспертами оценены положительно. Она соответствует нормативам. Сейчас ждём, когда сброс с ГЭС уменьшится и акватория войдёт в русло. Это необходимо, чтобы водолазы проверили и при необходимости почистили дно. По постановлению города Волжского пляж откроется для купания с 25 июня, - сообщили в мэрии.

Отметим, на текущий момент подготовка городского пляжа к купальному сезону практически завершена. Приведены в порядок раздевалки и душевые, установлен питьевой фонтанчик, смонтирован светодиодный экран с показателями температуры воздуха и воды. После открытия муниципалитет обеспечит здесь постоянное дежурство спасателей, а также охрану силами дружин казаков.

Фото из архива ИА «Высота 102»