



Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин накануне, 5 июня, поделился своими впечатлениями после матча на Волгоград Арене с командой Буркина-Фасо о принимающем большой футбол городе.

Валерий Карпин утвердительно ответил на вопрос, нравится ли сборной играть в Волгограде.



- Обстановка на стадионе великолепная. Спасибо болельщикам: во-первых, много пришли, во-вторых, много и зажигательно болели. Мы здесь уже не первый раз, здесь всегда создаются прекрасные условия для пребывания сборной. Ещё и результаты здесь неплохие, - сказал он.



При этом добавил, что «лично я бы приехал ещё».



Напомним, сборная России выиграла вчера, 5 июня, у команды из Буркина-Фасо со счетом 3:0. Два гола россияне забили в первом тайме, а один – во втором. Болельщики оказали невероятную поддержку сборной РФ – на трибунах творилась феерия.



