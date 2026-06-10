Атаку 326 БПЛА отбили в Волгоградской области и других 19 регионах





Атаку БПЛА ВСУ отразили силы ПВО минувшей ночью над регионами России. Волгоградская область также подверглась налету украинских беспилотников.

По данным Минобороны России, всего с 20.00 мск 9 июня до 7.00 мск 10 июня было сбито 326 БПЛА.

Атаки были отражены и над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

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