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Расследования

На дорогах Волгоградской области погибли 14 детей, 412 травмированы

Расследования 04.06.2026 08:28
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04.06.2026 08:28


Тревожные данные озвучены на совместном брифинге руководства управления Госавтоинспекции и органов исполнительной власти Волгоградской области, посвященном безопасности на дорогах региона в летний период, который прошел накануне, 3 июня. Так, за 12 месяцев 2025 года на территории Волгоградской области было зарегистрировано 369 ДТП с участием детей, в которых 14 несовершеннолетних погибли, 412 – получили травмы различной степени тяжести.

Только за три летних месяца 2025 года зарегистрировано 134 ДТП, жертвами которых стали семеро детей, 141 ребенок травмирован. При этом за три летних месяца совершено треть от всех ДТП за год, в которых погибла половина от общего количества несовершеннолетних. 

Фото сгенерировано ИИ

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