Поездки на морские курорты резко подорожали для волгоградцев

Путешествия на Черноморское побережье заметно подорожали за прошедшую неделю. По данным Волгоградстата, рост стоимости составил сразу 10,3%, а поездка стоит теперь в среднем 63835 рублей. Также выросла цена на отпуск в странах Юго-Восточной Азии – до 93930 рублей, что на 7,71 % больше, чем было на предыдущей неделе.