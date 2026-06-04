Поездки на морские курорты резко подорожали для волгоградцев

Путешествия на Черноморское побережье заметно подорожали за прошедшую неделю. По данным Волгоградстата, рост стоимости составил сразу 10,3%, а поездка стоит теперь в среднем 63835 рублей. Также выросла цена на отпуск в странах Юго-Восточной Азии – до 93930 рублей, что на 7,71 % больше, чем было на предыдущей неделе.
Также за исследуемый период произошел рост цен на проживание в волгоградских домах отдыха – на 2,14% (3127 рублей). Ночевка в двухзведочных отелях стоит теперь 1489 рублей, что на 3% больше, чем было на предыдущей неделе. Стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах увеличилась на 1,71% - до 2638 рублей.