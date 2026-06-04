



Волгоградскую область на XI Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов представят Котельниково, Иловля и станица Нехаевская. Райцентры поборются с другими российскими населёнными пунктами за крупные федеральные субсидии Минстроя.

- Котельниково представил проект благоустройства парка культуры и отдыха; от Иловли направлен проект благоустройства общественной территории «Любо! Парк — Парк твоего направления» по улице Заречная; станица Нехаевская представила проект благоустройства центральной площади и парка Победы, - уточнили в пресс-службе обкомЖКХ.

Отметим, заявки будут рассмотрены конкурсным жюри. Специалисты оценят качество разработки проектов, их интегрированность в существующее городское пространство, экономический и социальный эффекты от благоустройства и некоторые другие параметры. Победители смогут рассчитывать на грантовую поддержку из федерального бюджета исчисляемую десятками миллионов рублей.

Фото: обкомЖКХ