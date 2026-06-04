



Волгоградские правоохранители совместно с коллегами из Москвы и Адыгеи провели задержание курьера, укравшего у 74-летнего пенсионера из Волгограда золотые монеты на 31 млн рублей. Как выяснилось, фигурант замешан во множестве подобных эпизодов.

В мае 2026 года на телефон пожилого мужчины поступил звонок, во время которого незнакомцы обвинили его в финансировании терроризма. Чтобы избежать наказание, ему предложили передать все имеющиеся средства для декларирования и перевода на «безопасный счёт». Чтобы обойти внимание надзорных структур, аферисты заставили пенсионера купить на сбережения золотые монеты, которые затем и забрал у мужчины курьер.

Отметим, в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве волгоградские полицейские совместно с коллегами установили личность пособника аферистов и задержали его в Москве. Ему грозит до 6 лет тюрьмы. В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области