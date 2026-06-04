Арина Безбабных возвращается в «Динамо‑Синару»





Радостная весть для всех поклонников гандбола: в ряды команды «Динамо‑Синара» возвращается мастер спорта Арина Безбабных.

Арина – игрок с богатым опытом и узнаваемым стилем игры. Выступая на позиции правого полусреднего, она неизменно демонстрирует высокую технику, тактическое мышление и бойцовский характер. Особую изюминку игре Арины придаёт то, что она – левша: это позволяет ей наносить неожиданные удары и создавать острые моменты у ворот соперника.





Спортивный путь Арины Безбабных начался не с гандбола. Прежде чем посвятить себя этой динамичной игре, она прошла хорошую школу в плавании и лёгкой атлетике. Эти виды спорта закалили её волю, развили выносливость и координацию – качества, которые сегодня помогают ей добиваться успехов на гандбольной площадке.

С 2022 по 2025 год Арина защищала цвета «Динамо‑Синары», и болельщики хорошо помнят её яркую игру. Каждый матч с её участием становился настоящим праздником спорта: она выходила на площадку с полной самоотдачей, боролась до последней секунды и вдохновляла партнёров на победу.

Возвращение Арины в родную команду – событие, которое не может не радовать. Её опыт, мастерство и боевой дух станут важным подспорьем для «Динамо‑Синары» в предстоящем сезоне.

Александр Веселовский

Фото:«Динамо‑Синара»