В Волгограде арестовали имущество подследственного блогера Ульянова

В СИЗО также находится другой блогер и автор анонимного телеграм-канала Михаил Серенко. Он обвиняется не только в вымогательстве, но и в клевете, в реабилитации нацизма и сексуальных домогательствах. По данным ИА «Высота 102» расследование уголовного дела в отношении Серенко также близится к завершению.
Расследования 26.05.2026 12:30
В Волгограде завершено расследование в отношении блогера Алексея Ульянова, который обвиняется в нескольких эпизодах вымогательства, в том числе совершенного группой лиц в особо крупном размере. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, по версии следствия, начиная с 2020 года обвиняемый требовал от руководителей организаций и отдельных граждан денежные средства за нераспространение порочащих сведений. Суммы варьировались от 100 тысяч до 6 миллионов рублей.
Так, блогер совместно с владельцем анонимного интернет-канала, который в настоящее время проходит обвиняемым по другому уголовному делу, действуя по предварительному сговору, потребовал и впоследствии получил от коммерсанта 6 миллионов рублей, угрожая продолжить публикацию дискредитирующих материалов. В другом случае у руководителя еще одной фирмы он вымогал 100 тысяч рублей за неразмещение порочащей информации. Однако сорвать куш у него не получилось из-за категорического отказа бизнесмена.
В качестве обеспечительных мер на имущество фигуранта следователями наложен арест на сумму более 2 миллионов рублей.
Уголовное дело Алексея Ульянова готовится к передаче в суд. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что на днях Центральный районный суд Волгограда продлил содержание Алексея Ульянова под стражей до 1 июня.
