Камышанка выиграла 1 миллион, приютив черного кота





Жительница Камышина Волгоградской области Наталья Яковлева выиграла миллион. Как рассказали в компании «Столото», конверт с лотерейными билетами женщине вручил муж и пошутил, что она обязательно выиграет миллион.

Трансляцию розыгрыша супруги не смотрели, проверили билеты позже. Сначала даже не поняли, сколько на самом деле выиграли. Взяли счастливый билет, пошли в точку продаж, где, на радость супругам, подтвердили выигрыш в миллион.

Женщина считает, что удачу ее семье принес черный кот, который в декабре прошлого года появился на лестничной клетке в их подъезде. Супруги его приютили и только потом узнали о примете, что черный кот приносит счастье в дом.

Наталья Яковлева работает бухгалтером в больнице, они с мужем любят путешествовать – бывают в Москве, в Астрахани, на море. Выигрыш семья потратит на погашение долгов.