Прогремевший развратом на 9 Мая ночной клуб продают в Волгограде





В Волгограде после скандала с развратными танцами обнажённых студенток владельцы пытаются избавиться от ночного клуба «Небар» на ул. Калинина в Ворошиловском районе. Соответствующее объявление опубликовано в разделе коммерческой недвижимости «Авито».

Стоимость объекта держится коммерсантами в тайне. Раскрыть её предприниматели готовы лишь в личном разговоре. Своё заведение владельцы позиционируют как одно из самых «шумных» в областном центре.

Отметим, согласно открытым данным, по адресу ночного клуба зарегистрирована созвучная организация ООО «НЕБАР ВОЛГОГРАД». Гендиректором указан Михаил Афанасьев. Выручка организации за 2025 год составила 79,9 млн рублей. Чистая прибыль — 5,6 млн рублей.

Фото: панорама сервиса "Яндекс. Карты"