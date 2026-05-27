



В Волжском наградили семью байкеров, которая, став свидетелем аварии на оживленном участке дороги, отправилась на поиски сбежавшей с места ДТП автомобилистки. В скором времени сбившую ребенка женщину мотоциклисты обнаружили в очереди на прием к ветеринару.

– Начальник отдела Госавтоинспекции Волжского Денис Тишин вручил благодарности мотоциклистам, которые помогли задержать женщину, скрывшуюся с места ДТП, - сообщили в пресс-службе администрации города. – Благодаря неравнодушным байкерам нарушительницу нашли максимально быстро.

Сами супруги – Павел и Ольга – не скрывают приятных эмоций, но все-таки признают, что на поиски уехавшего восвояси водителя отправились не ради благодарностей.

– После этого случая с нами связывались многие ребята из мотосообществ. Для многих эта ситуация выходит за рамки,– улыбается Павел Перфилов. – Мы также остаемся на связи с семьей Ксюши ( имя девочки изменено – Прим.) и с ней самой. В прошлые выходные передали ей в больницу много приятностей. К счастью, ребенок идет на поправку. Медленно, но верно!

Накануне Дня Победы 9-летнюю школьницу сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Виновница ДТП не стала останавливаться и тут же продолжила свой путь. Оказавшиеся рядом мотоциклисты решили искать автомобилистку и, услышав от очевидцев, что в машине ехала собака, предложили объехать ближайшие ветлечебницы. Рядом с одной из них Павел Перфилов и его супруга Ольга заметили припаркованную в кустах машину с оторванным бампером и разбитым лобовым стеклом. В очереди на прием они застали и владелицу разбитой иномарки. В ответ на многочисленные вопросы женщина практически безэмоционально заявила, что уехала с места ДТП из-за того, что «девочке уже начали оказывать помощь, а она спешила в ветклинику».

– Мы не хотели особой огласки и не думали, что нас потом станут называть чуть ли не героями. Просто сразу поняли, что ситуацию нельзя пускать на самотек. Да, полицейские бы нашли ее машину, вычислили водителя и все равно ее бы задержали, – говорит Павел. – Но мы просто поступили по-человечески. С душой. В мотосообществе так принято – ты можешь быть не знаком с человеком или, к примеру, видеть его второй раз в жизни, но при необходимости прийти ему на помощь. В нашей современной жизни, когда некоторые готовы закрыть глаза ради собственного спокойствия, это, на мой взгляд, очень важно. Как бы банально это ни звучало, но главное - оставаться человеком в любой ситуации.

Фото Павла Перфилова и администрации Волжского