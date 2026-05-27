Мобильные офисы ФНС примут жителей Клетской и Волжского в июне

В Волгоградской области продолжают работу мобильные офисы ФНС России, посетив которые жители могут получить консультации и помощь специалистов. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном Управлении ФНС России, 10 и 11 июня офисы будут работать в станице Клетской и в городе Волжском.
График приема:
– Станица Клетская – 10 июня с 11-00 до 13-00 – на базе МФЦ Клетского района (ул. Чистякова, 25),
– Город Волжский – 11 июня с 09 -00 до 11-00 – на базе отдела МФЦ (ул. Оломоуцкая, 68).
В мобильных офисах ФНС жители Волгоградской области могут:
- получить ответы на вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ,
- узнать о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета.
- проверить наличие задолженности по налогам и, при необходимости, получить квитанции для её уплаты,
- узнать о возможностях электронных сервисов ФНС России,
- получить доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».